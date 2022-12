Botafogo | fatta un'offerta per Dani Alves | la scelta del giocatore

TUTTO mercato WEB

Tra questi spicca Roma - Torino con i giallorossi che dopo la sconfitta nel derby si è...30 Kortrijk - Gent 21:00 BRASILE SERIE A America MG - Atletico GO 20:00 Athletico - PR -RJ 20:...Anche qui formazione quasicon Casale in vantaggio su Patric e a centrocampo si valuta in ...00 Santos - Corinthians 00:00 Palmeiras - Avai 02:00 Fluminense -RJ 21:00 Juventude - Sao ... Tuttosport: "Di Maria: il grande sogno tra Juve, Rosario e Botafogo" Di Maria Juve, ora il club vuole di più dall’esterno argentino fresco Campione del Mondo: la richiesta al giocatore Come riportato da Tuttosport, dopo aver visto il suo percorso ai mondiali, specialme ...