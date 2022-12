Manovra | ora è ufficiale | aumenta il prezzo del tabacco trinciato Dimezzate le accise previste sulle sigarette

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le indiscrezioni di pochi giorni fa ora sembrano confermate. Secondo un emendamento del governo, calano ufficialmente leildel. L’innalzamento del costo di un pacchetto di– con unmedio di 5 euro -, previsto inizialmente di 20 centesimi ora scende a circa 10-12 centesimi. Un vero e proprio dimezzamento a cui il governo rimedia con un’altra stretta: il mancato gettito di circa 48 milioni verrà copertondo ildel, quello venduto in pacchetti sfusi per le«fai-da-te» e che ora costerà fino a 40 centesimi in più. Gli avvantaggiati dunque ...

