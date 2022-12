LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | Feurstein guida su Sette A breve Della Vite

(Di lunedì 19 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:41 Nuovo leader. L’austriacoce la fa per soli 3 centesimi beffando. Borsotti scala al quarto posto provvisorio. 13:40 Avvio di manche positivo per Patrick. L’austriaco conserva 27 centesimi di vantaggio sudopo il secondo intermedio. 13:39 Lo slovacco Adam Zampa fa molta fatica sin dalle prime porte. Distacco importante per lo sciatore con il pettorale numero 40, che termina la sua prova in ultima posizione ad 1,37 secondi dal leader. 13:38 Ottima seconda parte di manche per Grammel. Il tedesco rosicchia qualche centesimo chiudendo a 0,20 secondi da. Borsotti scivola in terza posizione. 13:37 Un altro atleta tedesco in pista, ovvero Anton Grammel. Per lui 35 centesimi di ritardo a metà ...

OA Sport

1. Marco Odermatt SUI 2. Henrik Kristoffersen NOR +0.60 3. Loic Meillard SUI +1.10 4. Zan Kranjec SLO +1.22 5. Marco Schwarz AUT +1.59 6. Alexis Pinturault FRA +1.64 7. Alexander Schmid GER +1.67 8. ...OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTAtestuale della gara , con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione! Non mancate! LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante-bis in Alta Badia, tappa della Coppa del Mondo maschile. Si ripete il confronto tra Marco Odermatt e tutti gli ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Per ora la nostra DIRETTA si ferma qui. Vi diamo appuntamento alle 13:30 per la seconda manche dello slalom gigante sulla Gran Risa! A dopo! 11.30 Questa du ...