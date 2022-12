«La Lampara» | per le feste ricchi e golosi menù di pesce

professioneArchitetto

Il progetto 'La scuola del mare' prevede anche uno spettacolo di teatro - danza rivolto agli studenti delle scuole superiori dal titolo '' di Caterina Merolli e Raffaella Simoncinila ...... oppure a "Unanel Cielo" , il volo vincolato sulla Mongolfiera Solidale organizzato da Amopuglia " Sezione di Polignano. Proprio quest'ultima iniziativa slitta al 17 e al 18 dicembre... Moderna e versatile lampada LED, due in uno, per Novecento. concorso di product design by Novecento e Desall P er il pranzo di Natale, la famiglia Cavaliere vi aspetta con un menù speciale composto da piatti di mare e di terra: antipasti misti, due primi piatti, due secondi piatti e un goloso pandoro con cre ...Notizie Bari. Iniziativa “La lampara nel cielo” dell’associazione Bcm Flying, gemellata con L’amore di Matteo Coveri Onlus ...