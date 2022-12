Gli Articolo 31 a Milano nel 2023 | data e biglietti in prevendita

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Con il concerto degli31 anel, in un’unica, questo 2022 si chiude con il compimento di un miracolo. La band di J-Ax e DJ Jad, dopo aver scritto uno dei capitoli più importanti del rap italiano, è a tutti gli effetti ritornata sulla scena. Lo abbiamo scoperto con l’annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo, e ora è arrivato l’annuncio di unagià destinata ad entrare nella storia. Il concerto degli31 asi terrà il 18 maggioal Forum di Assago. Isaranno disponibili a partire dalle ore 16 di domani, 20 dicembre 2022. Non si esclude la possibilità dell’arrivo di un nuovo album in studio, dopo il lungo silenzio ...

