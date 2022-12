Ginevra Lamborghini e la confessione su Antonino a Nikita | ‘Non mi fido ’

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Durante la notte appena trascorsa, quella tra domenica 18 e lunedì 19 dicembre, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è stato tempo di confessioni inaspettate. Nello specifico, facciamo riferimento a quanto proferito dache si sarebbe sbottonata suSpinalbese confessando il tutto aPelizon. Ecco cosa ha detto la ex Vippona alla concorrente del reality show. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le dichiarazioni diPelizon Come dianzi accennato,ha fatto unachoc – come direbbe Barbara D’Urso – aPelizon suSpinalbese. Nello ...