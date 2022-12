(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chiederò uno sforzo a tutti i gruppi per fare delle iniziative legislative affinchè i deputati possano avere un codice di comportamento che li renda estranei a qualsiasi influenza straniera”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, nel corso dello scambio di auguri con la stampa parlamentare.“L’Italia è un paese libero fino a quando i suoi rappresentanti sono liberi – ha aggiunto -. Ci sono varie iniziative che si possono fare, ogni deputato porti avanti le sue idee ma si deve cercare di limitare il più possibile quello che è accaduto nel Parlamento Europeo”. Per il presidente della Camera “questa è una battaglia importante, ritengo che i nostri deputati possano essere uno strumento eccezionale per l’Italia, da una parte serve la diplomazia parlamentare dall’altra unmaggiore sulle...

Non solo, ma una volta avvenuto il deposito la Procura non èobbligata a distruggere in ogni ... E anche il presidente della Camera, il leghista Lorenzo, ammette qualche dubbio: 'Stiamo ..."Quella del Qatargate è una questione che non riguarda il finanziamento pubblico ai partiti, il problema èserio - ha sottolineato- : ci sono dei Paesi molto ricchi che usano degli ... Fontana “Più rigore contro possibili infiltrazioni straniere” - Ildenaro.it