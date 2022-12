Entry list Atp Pune 2023 | partecipanti ed italiani presenti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’del torneo ATP di, uno dei due appuntamenti del circuito maschile che aprirà la nuova stagione tennistica. A guidare il seeding c’è il croato Marin Cilic, seguito dall’olandese Botic Van De Zandschulp, dal finlandese Emil Ruusuvuori e dall’argentino Sebastian Baez. L’unico italiano ai nastri di partenza è il palermitano Marco Cecchinato, che vuole iniziare al meglio la sua annata dopo degli ultimi dodici mesi con più ombre che luci, soprattutto a livello di circuito maggiore. Tanti gli spagnoli al via: da Pedro Martinez Portero a Roberto Carballes Baena, passando per Jaume Munar e Bernabe Zapata Miralles. Sempre pericolosi, inoltre, pure il serbo Laslo Djere, lo statunitense Jenson Brooksby ed il russo Aslan Karatsev, uno dei tennisti da tenere maggiormente in considerazione in ottica successo ...

Lo scorso giovedì, l' IMSA ha pubblicato l'ufficiale della 24 Ore di Daytona , in programma il 28 - 29 gennaio prossimo. In totale sono iscritte 60 auto : nove nella classe GTP, dieci in LMP2, nove in LMP3, otto in GTD Pro e 24 in ...Così l'ex numero tre del mondo ha deciso di iniziare la stagione all'Atp di Adelaide, dove sono previsti, secondo l', diversi nomi importanti e alcuni campioni Slam: oltre a lui, ci sono ... Australian Open 2023, la entry list: già cinque italiani nel tabellone principale La Fia ha ufficializzato l'elenco degli iscritti della Formula 1, e gli orari di partenza delle gare della stagione 2023 ...