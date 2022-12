Damian Priest | “Mi piacerebbe un feud tra Bloodline e Judgment Day”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) IlDay si è stabilito sempre più come una delle attrazioni principali di Raw: dopo l’uscita di Edge, fondatore del gruppo, Ripley, Balor ehanno trovato nuova linfa grazie all’ingresso di Dominik Mysterio e sono riusciti a catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico e a stabilirsi come uno dei gruppi più importanti della compagnia. Ora l’Archer of Infamy sta cercando di guardare al futuro e all’orizzonte vede un possibilecon il Tribal Chief, Roman Reigns e la sua famiglia. Il desiderio diParlando a The Five Count, l’ex United States Champion ha spiegato che glimolto affrontare Roman Reigns, batterlo e diventare la più grande superstar della compagnia:“Se dovessi scegliere tra tante cose, sarei un bugiardo se dicessi che non vorrei che il ...

The Shield Of Wrestling

Judgment Day (, Finn Balor & Dominik) battono The OC (AJ Styles, Luke Gallows & Karl Anderson) Ancora una volta Rhea Ripley si è dimostrata l'asso nella manica del Judgment Day, pur non ...Ma sarà veramente finita tra le due Edge & Rey Mysterio battono Finn Balor &L'Hall of Famer Edge è entrato in scena con una maschera da luchador per omaggiare Rey ed è stato osannato ... Damian Priest pensa che al Judgment Day non servano titoli Nonostante un avvio molto difficile, il Judgment Day sta prendendo sempre più potere all’interno della WWE. Se il cambio di Leader, ovvero il passaggio da Edge a Finn Balor, ha reso la situazione comp ...Damian Priest ha ribadito come al Judgment Day non servano titoli per restare rilevanti, ecco le sue parole ospite di The Archive of B-Sox.