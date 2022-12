Agenzia ANSA

Un tassista di 23 anni è morto in custodia in Iran e la famiglia ha riesumato il corpo e denuncia segni scioccanti di tortura: lo riporta. Hamed Salahshoor è stato arrestato vicino a Izeh il 26 novembre. Quattro giorni dopo le forze di sicurezza hanno detto a suo padre che era morto e gli hanno fatto dichiarare che aveva ...Un tassista di 23 anni è morto in custodia in Iran e la famiglia ha riesumato il corpo e denuncia segni scioccanti di tortura: lo scrive. Hamed Salahshoor è stato arrestato vicino a Izeh il 26 novembre. Quattro giorni dopo le forze di sicurezza hanno detto a suo padre che era morto e gli hanno fatto dichiarare che aveva ... Bbc Persian, 'torturato a morte mentre era in custodia' - Medio Oriente / And we'll keep you signed in. Sign in or Register You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes ...