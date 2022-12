Auditel - Censis | gli italiani corrono verso la modernità digitale

Radio Radicale

Secondo l'ultimo Rapporto, significativamente intitolato La transizione digitale degli italiani, i dati sulle spese per dispositivi e connessioni in banda larga testimoniano che non ...E' quanto certifica il Quinto Rapporto, dal titolo 'La transizione digitale degli italiani'. Questi i numeri: 120 milioni di schermi (sono ben 5 per famiglia!), di cui 48 milioni di ... Presentazione del Quinto Rapporto Auditel-Censis "La transizione digitale degli italiani" (19.12.2022) Spicca il dato sulle Smart Tv, i televisori connessi, in crescita del 210% rispetto al 2017: oltre 11 milioni in più.Secondo l'ultimo Rapporto Auditel-Censis, significativamente intitolato La ...Grazie anche allo shock arrivato dalla pandemia, gli italiani sono sempre più connessi: la stragrande maggioranza delle famiglie, l'87,2% del totale, ha in casa almeno un device connesso oltre alla tv ...