Sospeso a divinis il don dei migranti | gestisce 9 centri | ristoranti e bar

(Di domenica 18 dicembre 2022) Per la Curia l'attività di don Luca Favarin, che ha creato un sistema per la gestione deicon bar e tavole calde non è consono

la Repubblica

La sospensione aè atto necessario e conseguente alla richiesta di dispensa dal ministero ordinato. La modalità operativa di agire in campo sociale di don Luca Favarin e la sua decisione di ...- Il hadon dai compiti legati alla sua ordinazione sacerdotale. Il decreto di sospensione asignifica che non potrà più dare la comunione o confessare o dire messa. Il latino asi ... Padova: don Luca Favarin, il prete dei migranti, sospeso a divinis. "In tre giorni ho perso tutto" La sospensione arriva dopo lunghe polemiche con la Diocesi, secondo la quale l’ormai ex sacerdote non avrebbe mai concordato le iniziative di ...Per la Curia l'attività di don Luca Favarin, che ha creato un sistema per la gestione dei migranti con bar e tavole calde non è consono ...