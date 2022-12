Sci di fondo | Coppa del Mondo Davos 2022 | Jessie Diggins vince la 20Km femminile | indietro le azzurre

(Di domenica 18 dicembre 2022)si aggiudica la 20 Km che chiude la tappa di(Svizzera) delladel/2023di sci di. Con un ottimo finale la fondista americana rinvia ancora una volta l’appuntamento della Norvegia con il primo successo stagionale a livello. Sul secondo gradino del podio infatti ci sale Ingvild Oestberg. Terza posizione per l’altra americana Rosie Brennan, davanti a Weng e Kalvaa. Tra le prime cinque due atlete a stelle e strisce e tre norvegesi. Migliore delle italiane è Francesca Franchi, che sfiora un posto tra le prime venti. L’azzurra chiude in 23esima piazza con un ritardo di circa due minuti e mezzo dalla vetta. Nelle prime trenta anche Cristina Pittin (28esima). 31esima Anna ...

In campo maschile affermazione di Gabriele Carrara delloVal di Sole, che ha percorso i 5 Km previsti dal regolamento in 20',58",4/10, con un solo errore nella terza serie di tiri. Al ...Aperte le piste dadida Malga San Giorgio a Castelberto. Ancora qualche nuvola e un po' di foschia, ma che resta più bassa delle montagne veronesi. Per i prossimi giorni, spiega l'Arpav, è ...RIETI - Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ritornare in vetta e sulle piste ...Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ...