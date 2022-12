“Niente finale perchè sei fidanzato della Lucarelli” Scontro in giuria a Ballando su Biagiarelli

TUTTO mercato WEB

... l'ex calciatore ed opinionista Sky era presente nello studio Rai in Qatar per il lancio della, ma a parte questotelecronaca. Un curioso dietrofront nel dietrofront da parte della Rai, ...Adani,telecronaca in: 'Non si protesta quando si va in panchina' Tuttavia per l'attodel Mondiale il binomio chiamato a commentare la partita sarà composto da Alberto Rimedio e ... Adani e le telecronache: "Niente finale per me Non si protesta se si va in panchina" Niente finale Mondiale, tra Argentina e Francia, per Lele Adani. Ecco il motivo. Arrivano pure le dichiarazioni dell'ex calciatore ...A discapito di quanto annunciato, Lele Adani non ha commentato la cerimonia di chiusura dei Mondiali in Qatar, che è stata molto sottotono e deludente ...