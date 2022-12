Leo Messi non aveva bisogno dei Mondiali per essere il più forte di tutti

(Di domenica 18 dicembre 2022) Al rigore di Montiel ha esultato tutta l’Argentina,i tifosi, i giocatori in campo, la panchina intera, mentre il ct Lionel Scaloni attraversava lo stadio per salutare la famiglia in tribuna. Nell’esultanza, mentre i giocatori della Francia guardavano nel vuoto cercando di consolarsi, quelli dell’Argentina erano in lacrime, si cercavano e si abbracciavano, piangevanotranne uno. Lionelnon piangeva. Sembrava più travolto da una felicità primordiale che somiglia a una liberazione: è la vittoria più cercata, più voluta, più attesa. L’unica che ancora mancava. La perfetta chiusura del cerchio. La finale era stata presentata come la partita che avrebbe consegnato all’eternità Leoin caso di successo, il capitolo finale dell’interminabile dibattito su chi sia il Goat – ...

A fianco del mito Maradona, ora, si può sedere tranquillamente un'altra leggenda, in questo caso vivente,: ' Sono felicissima per lui, un campione d'eccezione ha concluso Belen , c on ...Gli appassionati di calcio potranno apporre anche la statuina in ceramica diche alza al cielo la Coppa del Mondo conquistata stasera ai rigori contro la Francia: la statuina è stata ... Cos'è l'abito che hanno dato astutamente a Messi per alzare la Coppa del Mondo: avevano uno scopo Sulle orme del più grande di tutti i tempi, Leo è riuscito a riportare la Selecciòn sul tetto del mondo, trentasei anni dopo l’impresa di Diego Armando Maradona.Argentina-Francia finale dei Mondiali di calcio in Qatar, vinta dai sudamericani ai rigori dopo una partita pazzesca, era stata annunciata come la ...