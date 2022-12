La città virtuale al Maxxi | benvenuti nell’altro Metaverso

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lara Lesmes e Fredrik Helberg, fondatori dello studio di architettura e arte Space Popular, hanno realizzato unaispirata al modello del celebre architetto italiano Aldo Rossi nell’ambito della mostra “Space Popular: search History”, aperta al pubblico al museodi Roma fino al 15 gennaio. Se per Rossi laera una sequenza di esperienze spaziali che, pur essendo uniche per ciascuno di noi, rimangono “permanenti, universali, e fatto necessario”, i due autori hanno riproposto un’esperienza immersiva e sensoriale lontana dalla concezione materialistica di realtàofferta dal, tra la musica del duo spagnolo San Jeronimo e i tessuti del marchio Alcantara. Credits: MusacchioIanniello/PasqualiniFucillaCredits: MusacchioIanniello/PasqualiniFucilla

