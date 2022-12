Inghilterra | Southgate resta in panchina fino al 2024

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Football Association (FA) ha confermato Garethsulladell’alnonostante l’eliminazione della Nazionale dal Mondiale. La Fa lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: “Siamo lieti di confermare che Garethcontinuerà come allenatore dell’e guida la nostra campagna per Euro. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l’Europeo”. Il tecnico sarà ancora alla guida dell’come commissario tecnico. L’obiettivo è l’Europeo del. Le qualificazioni inizieranno il 23 marzo in Italia. Nel girone cone Italia ci sono anche Ucraina, Macedonia del ...

Agenzia ANSA

L'va avanti nella continuità. Nonostante la nazionale sia stata eliminata ai quarti di finale dei Mondiali , il commissario tecnico Garethè stato confermato fino agli Europei del ...ha portato l'alle semifinali della Coppa del Mondo in Russia nel 2018 e alla finale del Campionato Europeo della scorsa estate, prima di raggiungere gli ottavi di finale in ... Calcio: l'Inghilterra conferma Southgate per l'Euro 2024 C'è la stretta di mano per il commissario tecnico, nonostante la nazionale si sia fermata ai quarti di finale dei Mondiali, eliminata dalla Francia ...Doha 18 dic. (Adnkronos) - Gareth Southgate resterà allenatore dell'Inghilterra. Lo ha annunciato la Federcalcio inglese. Il 52enne tecnico stava valutando il suo futuro dopo la sconfitta per ...