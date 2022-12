Ibrahimovic con Macron in tribuna d' onore

Corriere dello Sport

Sfilata di autorità e personaggi celebri del calcio in Qatar per la finale del Mondiale. Ecco Zlatanil presidente francese Emmanuel ...Tanti ospiti speciali sugli spalti del Lusail Stadium per la finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia . Spicca la presenza di Zlatane Paul Pogba , immortalati mentre salutavano il presidente della Fifa Infantino, il presidente della Francia Macron e l'emiro del Qatar. In un'altra foto, insieme a Nasser Al - Khelaifi, ... La profezia di Ibrahimovic: "Finale mondiale È già tutto scritto" Tanti ospiti speciali sugli spalti del Lusail Stadium per la finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia.Dall'inizio del Mondiale, lo scorso 20 novembre, era questo indubbiamente il giorno più atteso da tutti. Oggi pomeriggio, a partire dalle 16:00, andrà in ...