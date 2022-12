Gli Usa lo ammettono | l’Ucraina è in difficoltà

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 18 dicembre 2022) Su Bloomberg, l’esperto di energia scrive un editoriale che riporta di un incontro degli esperti di energia a Oxford in cui si prognostica che Europa tornerà a comprare gas e petrolio russo e le sanzioni spariranno entro un anno o due. Questo perché la guerra in corso sarebbe un fatto temporaneo e le infrastrutture del gas russo in funzione da 50 anni restano al momento determinanti per lo sviluppo dell’economia europea. Sembra un ragionamento oggi poco credibile, ma chissà. A queste opinioni, corrisponde negli ultimi giorni il tono diverso dei media Usa (e inglesi) e dei politici occidentali importanti. Un esempio, che è stato pressoché ignorato da noi, è la clamorosa intervista di Angela Merkel in cui ha detto “l’accordo di Minsk del 2015 (che dava autonomia al Donbass russo) è stato fatto per dare tempo aldi armarsi”. Insomma, sembra quasi che ...