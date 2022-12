Clima | la Ue continua a favorire i grandi inquinatori | con la riforma del mercato del carbonio fino al 2034 avranno quote di emissione gratis

(Di domenica 18 dicembre 2022) Secondo la presidenza di turno del Consiglio europeo è “una vittoria per il” che “ci permetterà di raggiungere gli obiettivi nei principali settori dell’economia supportando al tempo stesso i cittadini più vulnerabili e le microimprese nella transizione”. Le ong ambientaliste smentiscono, spiegando che complice il massiccio sforzo di lobbying dell’industria energivora si è fatto troppo poco e troppo tardi. E che l’accordo sulladeleuropeo del(Ets), sulla Carbon tax alle frontiere (Cbam) e sul Fondo sociale per ilraggiunto sabato notte da Parlamento europeo, Commissione e Stati membri. Le industrie dell’acciaio, del cemento e della chimica continueranno ...

