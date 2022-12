A che ora parte Sofia Goggia nel superG di St Moritz? Programma | pettorale | canale tv e streaming

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha vinto la seconda discesa libera di St., prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Dopo la frattura rimediata a due dita della mano sinistra nel corso della discesa di venerdì (conclusa al secondo posto), la fuoriclasse bergamasca si è operata a Milano ed è poi tornata presso la località svizzera per vincere la sua terza gara stagionale. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ST.DALLE 11.30 L’azzurra ha stretto i denti e sulla pista elvetica ha giganteggiato in lungo e in largo, dall’alto di una superiorità tecnica davvero disarmante. La nostra portacolori cercherà di ripetersi nelindomenica 18 dicembre (ore 11.30) sempre a St. ...

