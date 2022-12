Live In Bergamo | costruirsi un futuro in rete | la sfida dell' inclusione digitale DIRETTA

Sky Tg24

Seconda e ultima giornata della nuova edizione dell'evento che porta il dibattito sui temi di attualità nelle piazze italiane. "Traguardi" è la parola chiave di questa edizione nella quale, ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara è intervenuto aine, ai microfoni di SkyTg24 ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo mondo della scuola visto da lui. Valditara ha iniziato definendo questa nuova 'Scuola di cittadinanza': '... Sky TG24 Live In Bergamo, la seconda giornata. DIRETTA Putignano ­Ba – Questo weekend arriva a Putignano l’energia travolgente di Deborah Moncrif & Millennium Gospel Singer, per uno speciale concerto gratuito in piazza. Non mancheranno laboratori per bamb ...Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con oltre trenta ospiti italiani ed internazionali dal mondo della politica, ...