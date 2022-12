Latina | sparisce nel nulla | ritrovato morto in un canale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Era scomparso da ieri mattina e i familiari, allarmati, avevano diramato l’allarme per cercare di trovarlo. Ma di lui si erano perse le tracce. A cercare l’uomo, oltre a parenti e amici, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. E questo pomeriggio, proprio a seguito delle operazioni di ricerca dell’uomo scomparso attivate dalla Prefettura, il personale operativo vigili del fuoco del Comando di, alle ore 16 circa di oggi, ha rinvenuto nelRio Martino – ex Acque medie – il corpo senza vita di una persona. Il triste ritrovamento Una volta avvistato da parte del personale di terra, si è reso necessario l’intervento del personale fluviale dei vigili del Fuoco. E’ quindi arrivata sul posto una squadra specialista del rischio acquatico, che ha percorso ilsu un gommone, con relativo idrocostume di protezione per gli ...

Lunanotizie

... e qualcuno un poco più in là, che giocano a pallone: tacco, punta, finta, la pallae ...00 Scaligera Verona - Derthona 80 - 102 BASKET - SERIE A2 19:00- Cantù 62 - 81 20:30 Urania - ...Eugenio In Via Di Gioia - Voto 6,75 - Il ricordo dell'amore chee poi ritorna. Il pop ... Bello! Oxlade - Camila Cabello - Voto 6,75 - Urban a dimensione. Camila rende il brano super ... Terracina, fermato taxi con un carico di bulbi da oppio: il passeggero ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...