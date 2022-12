Inspiegabile | come fa Federica Panicucci a essere così a 55 anni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 dicembre 2022) I fan dinon hanno potuto fare a meno di chiederselo: mafa adin forma a 55? Ecco il suo segreto. Di recente non si parla d’altro che la nota conduttrice italiana e non solo per i suoi successi sul piccolo schermo. Al centro dell’attenzione è finita la sua bellezza che ha incuriosito non poco i fan. Quello diè senza ombra di dubbio uno dei volti più amati del panorama televisivo nazionale. Nel corso deglila conduttrice originaria della Toscana è riuscita a mettere in piedi una carriera di tutto rispetto, fatta di incredibili successi che hanno contribuito a renderla una vera e propria star. Al timone di alcuni tra i programmi più famosi della ...