I risvolti militari dell’esperimento sulla fusione di Livermore

Leggi su it.insideover

(Di sabato 17 dicembre 2022) La grande conquista del guadagno netto di energia ottenuto ai laboratori federali di, California, è un salto in avanti scientifico notevole in un campo complesso come la. E rappresenta la base solida su cui progettare una ricerca a tutto campo che può avercivili, ovviamente, ma anche miltiari. Il dual use della InsideOver.