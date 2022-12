Harry e Meghan fanno tremare la Corona | le accuse choc nella docu-serie di Netflix

la Repubblica

Questo arriva dopo cheha preso in giro i suoi stessi tentativi di protocollo reale con un ...incontro "surreale" con la Regina nel prima puntata della sua serie Netflix con il principela ..., serie Netflix in cui il PrincipeMarkle raccontano in prima persona la loro storia, sta facendo discutere. La Royal Family sarebbe molto contrariata per colpa della ... Harry e Meghan fanno tremare la Royal Family. Ecco come potrebbe arrivare la reazione La gente crede davvero a queste cose». Il principe, durante i nuovi episodi della docuserie Netflix Harry&Meghan, ha attributo l'aborto spontaneo vissuto dalla moglie nel luglio 2020 allo stress ...Il principe Harry e Meghan Markle hanno concluso il loro documentario bomba “The Firm” su Netflix con il botto, in particolare per gli ultimi tre episodi con una serie di attacchi ...