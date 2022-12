Volevano farlo ma La confessione di Bernabé | Gruber sgrana gli occhi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il presidente di Acciaierie d'Italia Franco Bernabè è tra gli ospiti della puntata di venerdì 16 dicembre di "Otto e mezzo" dove si parla di Qatargate. "È una spada di Damocle per i partiti e per le istituzioni questa inchiesta, che segnali di allarme sono e per chi?" domanda Lilli. "Io temo che l'Italia sia più permeabile di altri Paesi a queste interferenze straniere, più di quanto si pensi" rispondeche rivela alla giornalista un aneddoto inquietante a dimostrazione di quello che sta sostenendo: "Ne ho un'esperienza diretta, riguarda un episodio di quando ero amministratore delegato dell'Eni. Nel '93 subisco pressioni incredibili dai politici per favorire una combinazione tra l'Eni e l'Elf, la francese. Io la respinsi con molta forza ma non riuscivo a capire questa convergenza di interessi per un'operazione che a me sembrava così ...