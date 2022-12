Unicredit si allea con Azimut nel risparmio gestito

Verità e Affari

Azimut costituirà e gestirà autonomamente in Irlanda una società di gestione che svilupperà prodotti di investimento da distribuire in Italia attraverso la retesu base non esclusiva. Il ...... come viene spiegato nel comunicato, "svilupperà prodotti di investimento da distribuire in Italia attraverso la rete disu base non esclusiva". La farà in Irlanda, paese dove trovano sede ... Unicredit si allea con Azimut per tornare nel risparmio gestito Unicredit firma con Azimut holding una lettera di intenti che definisce i principi fondamentali per la distribuzione in Italia di nuovi prodotti di risparmio gestito. (ANSA) ...Il colosso bancario guidato da Andrea Orcel ha firmato con la compagnia di asset management una lettera di intenti. I titoli corrono in Borsa ...