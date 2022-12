Ultime Notizie Roma del 16-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sciopero generale contro la manovra in 11 regioni indetto da CGIL e Uil per la giornata di oggi si fermano soprattutto i trasporti Con lo scopo di autobus metro e treni che rischiano di mandare in grandi città a partire daMilano e Napoli nella capitale manifestano anche i pensionati della CGIL la bozza della legge di bilancio è sbagliata e produrre effetti devastanti sui lavoratori sui pensionati giornalmente alle prese vita è costretti ad affrontare dopo un biennio di emergenza sanitaria una vera e propria pandemia salariale Scrivi una nota la CGIL die del Lazio e la UIL della Lazio in rialzo del i tasti deciso della bici alcune conseguenze immediate altra medio termine altre ancora difficilmente prevedibili tra le prime Ci ...