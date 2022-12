Uccide la compagna | l' omicidio annunciato su Facebook | Da buono uno purtroppo diventa cattivo

Agenzia ANSA

AGI - Ha ucciso la exe si è suicidato. E' successo a Villabate in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione Salvatore Patinella, 41 anni, ha accoltellato Giovanna Bonsignore di 44 anni, al culmine ...E l'ultimo si è consumato questa volta in provincia di Palermo , dove un uomo ha prima ucciso la suae poi si è tolto la vita. Ci troviamo a Villabate, paesino vicino al capoluogo siciliani ... Uccide la compagna a coltellate e si suicida. Il gesto annunciato su Facebook L’omicidio-suicidio è avvenuto a Villabate. L’allarme dato da un amico per un post su Facebook Palermo, 16 dic. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna e poi si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio ...Ha accoltellato la compagna e poi si è tolto la vita 2' DI LETTURA PALERMO – Un amico ha letto un post su Facebook fin troppo chiaro e ha lanciato l’allarme. Non è servito ad evitare la… Leggi ...