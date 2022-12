Tragedia a Palermo | uccide la ex con il bisturi e si suicida 

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Ha ucciso la ex compagna e si è suicidato. E' successo a Villabate in provincia di. Una relazione che è durata circa 8 anni quella tra Salvatore Patinella e Giovanna Bonsignore, culminata tragicamente ieri sera. Lui, 41 anni, operatore socio-sanitario. Lei, 44 anni, madre di una figlia, ora adolescente, avuta in precedenza, segretaria e impegnata nell'associazione di volontariato Archè. Non erano sposati. La fine della relazione e il timore di un nuovo "lui" avrebbero innescato l'impulso omicida in Patinella che ieri ha annunciato il suo "gesto atroce" con un post su Facebook. L'uomo - secondo la ricostruzione degli investigatori - ieri sera a ora di cena si è presentato a casa della donna in via Giovanna D'arco e, in un orario compreso tra le 20 e le 21:30, ha attuato il suo piano, colpendola più volte con un'arma da taglio, un, ...