Tecnici pronti per il futuro – programmi ITS

(Di venerdì 16 dicembre 2022) INTERVISTA A Brunella Reverberi, dirigente per la programmazione dell’Istruzione e Formazione professionale lombarda Aree tecnologiche, strategie, finanziamenti per iITS della regione, per qualificare le competenze tecniche della prossima generazione di lavoratori. Operai,specializzati, figure che si integrano in un mondo sempre più digitale. Ecco un quadro sui dati e sui progetti futuri per la formazione nel sistema ITS nel territorio lombardo, secondo Brunella Reverberi, dirigente per la programmazione dell’Istruzione e Formazione professionale lombarda Nello scenario attuale, le competenze tecniche nel mondo del lavoro su cosa stanno vertendo maggiormente? Le grandi trasformazioni che contraddistinguono l’attuale contesto socio-economico, prime fra tutte quella digitale e ambientale, comportano anche un adeguamento delle ...