Salta la partecipazione di Francesca Chillemi a Ballando Al suo posto Valeria Fabrizi

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 dicembre 2022)con le Stelle Continuano le grane acon le Stelle. Dopo il nuovo infortunio per Gabriel Garko, alla vigilia della penultima puntataladi, chiamata da Milly Carlucci in veste di ballerina per una notte. L’attrice, di recente protagonista su Canale 5 di Viola come il Mare, non potrà partecipare domani allo show del sabato sera di Rai 1 perché è risultata positiva al Covid. Al suo– ha fatto sapere la conduttrice a La Vita in Diretta – è stata chiamata un’altra attrice,, che con lacondivide la scena in Che Dio ci Aiuti. Lasi appresta dunque a tornare ...