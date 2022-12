Prima la frustrazione | poi le conoscenze | che forse possono portare a esiti inaspettati

Leggi su iodonna

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Cosa c’è di più snervante di un aeroporto chiuso per maltempo a ridosso delle festività natalizie? Ecco, questa(e talvolta magia) la racconta molto bene Julestorm – La tempesta di Natale, serie norvegese in 6 episodi da oggi su Netflix che si concentra su un gruppo di persone bloccate nell’aeroporto di Oslo. “Julestorm – La tempesta di Natale”, attori e cast della serie Netflix guarda le foto Leggi anche › Netflix: i film e le serie tv da non perdere a dicembre (e a Natale) ...