Oroscopo 16 dicembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La Luna in Vergine si oppone a Nettuno in Pesci alle 12:41, il che può suscitare sentimenti confusi, ma saremo più decisi quando la Luna si troverà in quadratura con il Sole in Sagittario alle 3:56 del mattino. La Luna si connette con Plutone in Capricorno alle 9:25, ispirando connessioni profonde. Fate attenzione a non