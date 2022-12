Tiscali Notizie

E' l'appello diHerbert, autore del primo rapporto sugli aspetti economici del cambiamento climatico, contenuto nella sua lectio cathedrae magistralis pronunciata a Milano venerdì 16 ...HerbertIl professore della London School of Economics and Political Science, riceverà il titolo accademico in Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Il primo rapporto sugli ... Nicholas Stern riceve la Laurea Honoris Causa in Cattolica Le trasformazioni del clima mettono l'umanità di fronte a un "bivio" che ci costringe ad agire con urgenza per rivedere "il modo in cui organizziamo le nostre economie" e a puntare su "investimenti e ...MILANO (ITALPRESS) – L’Università Cattolica di Milano ha conferito la laurea honoris causa all’economista inglese Nicholas Herbert Stern. Il professore della London School of Economics and Political S ...