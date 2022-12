Morte Mihajlovic | il cordoglio social | “Esempio di coraggio e dignità”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tantissimi i personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e dello sport che in queste ore stanno ricordando e salutando Perizona Magazine.

Agenzia ANSA

Sinisaè stato un calciatore, un allenatore e un uomo carismatico . Uno di quelli che quando ...al ricordo commosso di lui nelle ore immediatamente successive alla notizia della sua. ...ROMA - "La patologia che ha purtroppo condotto aSinisaè la leucemia mieloide acuta, la forma più frequente di leucemia acuta nei soggetti adulti, mentre è minoritaria nei soggetti pediatrici. È una patologia caratterizzata da una ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Nel mio piccolo voglio contribuire alla sua rinascita", spiega in un breve e commosso video NicoForza. "Questa notizia mi rattrista terribilmente, perchè tocco con mano che c'è chi non ce la fa. Che ..."Il caso di Mihajlovic non si è concluso felicemente perchè nella sua patologia leucemica aveva connotazioni di rischio particolarmente elevate" ...