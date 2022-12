Mondiali | perché la finale tra Messi e Mbappé è perfetta per il Qatar

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilci ha messo 12 anni per prendersi il calcio. Ladeitra Argentina e Francia rappresenta l’epilogo perfetto di quell’investimento del 2010, quando un comitato della Fifa poi travolto dagli scandali decise di assegnare la Coppa del Mondo a quel Paese arabo fino a quel momento periferia del pallone mondiale. In dodici anni tutto è cambiato: il secondo perno della scalata ai vertici del calcio è stato nel 2011 l’acquisto del Paris Saint-Germain da parte del fondo sovranoInvestment Authority. Il presidente Nasser Al-Khelaifi in pochi anni si è preso la scena del calcio europeo a suon di miliardi di euro. Sfruttando il caos Superlega, si è preso anche la presidenza dell’European Club Association, sviluppando un legame saldissimo con il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin. Nonostante le ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Che emozione rivedere in campo Totti e Del Piero insieme: la mente torna subito aidel 2006 , anchein Qatar siamo in pieno clima. In attesa della finalissima tra Argentina e Francia sono scese in campo tante stelle del passato per la Fifa Legends Cup . ...E non è finitail programma dei prossimi giorni prevede anche al staffetta mista della 4×100, dove Ceccon conquistò l'oro neidi corta del 2021 ad Abu Dhabi, dove il veneto non andò ... Adani, niente finale dei Mondiali: ecco perché non commenterà Argentina-Francia