Juventus | Petrachi | “Sarebbe curioso vedere io e Conte lavorare in bianconero”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L’ex direttore sportivo di Torino e Roma, Gianluca, ha parlato dellae di un possibile futuro in. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Io eabbiamo due caratteri forti sia io che Antonio, quindivederciinsieme. A parte tutto, io ho sempre fatto la mia strada da solo, non mi ha mai dato una mano nessuno e sono orgoglioso di aver sempre corso con le mie gambe, sia da calciatore che da direttore. Io ho vinto i campionati, me le sono conquistate le categorie”. Poi aggiunge sull’attuale società bianconera: “Quando entri in un posto devi subito capire le motivazioni di ogni singolo calciatore, perchè le motivazioni fanno la differenza, soprattutto a quei livelli: giocatori strapagati con ricchi ...