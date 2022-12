«Il Kaiser» | il biopic su Franz Beckenbauer in esclusiva su Sky Cinema e in streaming NOW

The Hot Corn Italy

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arriva in prima tv ilSky Original "Il- Franz Beckenbauer" , che racconta l'ascesa del leggendario campione tedesco Franz Beckenbauer, detto ilper il suo carisma, e la sua carriera ricca di successi: ...IL- FRANZ BECKENBAUER Venerdì 16 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demandSky Original, prodotto da Bavaria Fiction per Sky Studios, che ... Il Kaiser | Ma com'è il biopic film su Franz Beckenbauer Klaus Steinbacher si misura con il Kaiser - Franz Beckenbauer, il più grande calciatore tedesco di sempre in un biopic originale e diverso ...Il prossimo venerdì 16 dicembre, due giorni prima della finale dei Mondiali del Qatar 2022, arriva su Sky e NOW il biopic dedicato a uno dei più grandi giocatori di calcio della storia: Franz Beckenba ...