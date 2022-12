Harry e il «divario» con William |  «Mi ha urlato contro | ora è dalla parte dell’istituzione»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nella docuserie Netflix, il principe affronta la frattura con il fratello ripercorrendo gli episodi salienti: «Uscì una nostra dichiarazione congiunta ma nessuno mi aveva chiesto l’autorizzazione. In quattro ore erano stati tutti felici di mentire per proteggere lui, mentre in tre anni nessuno aveva voluto dire la verità per proteggere me e Meghan»