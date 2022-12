Firenze | condannati nove agenti per i pestaggi nel carcere Ma per il giudice non fu tortura

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un’ispettrice della polizia penitenziaria e ottosono statiin primo grado per gli episodi dio di alcuni detenuti avvenuti neldi Sollicciano () tra il 2018 e il 2019. Ma quanto accaduto configura il reato di lesioni aggravate, non quello di. Lo ha stabilito il gup diSilvia Romeo, derubricando il reato contestato dalla procura, che aveva chiesto 8 anni per l’ispettrice e pene tra 1 e 7 anni per gli altri imputati. Quelle comminate nel processo di primo grado, svolto con rito abbreviato, non superano invece i 3 anni e 6 mesi. Il gup ha lasciato cadere anche le ipotesi di reato collegate di falso e calunnia. A fronte dellecondanne, un altro agente è stato assolto, così come i due medici in ...

