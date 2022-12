Bce | Villeroy | possibile accelerazione Qt da luglio

Agenzia ANSA

La Bce "probabilmente accelererà la velocità della stretta monetaria (Qt) da luglio". Lo afferma il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau a un evento, come riportato dalla Bloomberg. Ci aspettiamo che la Bce adotti un approccio molto graduale per evitare shock di volatilità del mercato, come ha recentemente sottolineato il Governatore della Banque de France, François Villeroy de Galhau. Dopo la Fed, oggi è il giorno della Bce. Tutti i temi al vaglio della banca centrale europea e le stime degli esperti.