Assegno Unico 2023 | il rinnovo è automatico ma non per tutti | le novità

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Partiamo da una buona notizia: l’– la misura di welfare integrativo che corrisponde mensilmente un contributo alle famiglie con figli a carico – è stato confermato e continuerà ad esistere. Non solo: per coloro che già ricevono mensilmente l’ilsarà, come spiega la circolare 132 del 15 dicembre 2022 dell’INPS. Ma solo ad alcune condizioni. Ricordiamo che l’spetta a tutte le famiglie con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni (senza limiti di età per figli disabili), in presenza di determinati requisiti. Occorre, però, fare attenzione ad alcuni dettagli per evitare di perdere la misura: vediamo insieme ...

la Repubblica

Inps prorogherà l'erogazione a fronte di una domanda presentata entro febbraio, accolta e in corso di validità. Isee comunque da presentare Da marzo 2023 il rinnovo dell'e universale sarà fatto d'ufficio dall'Inps, a patto che negli archivi dell'istituto, al 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda accolta e in corso di validità. Tuttavia i ...E, sempre sul fronte famiglia, l'adeguamento dell'all'inflazione. FI: ci sarà l'aumento pensioni minime a 600 euro per over 75 - 'Grazie a Forza Italia ci saranno la proroga del ... Assegno unico, chi lo ha già ricevuto non dovrà fare nuova domanda per il 2023. Servirà solo rinnovare l'Isee Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di vali ...Assegno unico 2023 senza domanda, ma serve l'Isee. Come si rinnova l'assegno universale e quanto spetta per i figli. Pdf circolare Inps.