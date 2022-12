“Ammoniaca nei biscotti Oreo per rendere il colore del cioccolato più scuro” | le rivelazioni di una “gola profonda”

(Di venerdì 16 dicembre 2022)neiperildelpiù. Sta facendo discutere in queste ore l’inchiesta giornalistica del quotidiano olandese Noordhollands Dagblad. Una “” ha confessato al giornale che grandi quantità divengono aggiunte al trattamento delle fave di cacao all’interno dello stabilimento Olam di Koog aan de Zaan, a nord di Amsterdam, che produce i famosi. Come riportano le testate de L’indipendente e de Il Salvagente, è da diverso tempo che il sito industriale che sforna gliè al centro di feroci proteste degli abitanti del luogo invasi dal puzzo anomalo di. La spia, probabilmente un ex ...

AgriFoodToday

... estendendo le best practicesprocessi di acquisto. Disciplina finanziaria, assegnando ... metanolo,e idrogeno) facendo leva sulle competenze e capacità produttive già consolidate in - ...Non è così strano che questo avvenga, tuttavia questo non era il pezzo dicongelata, ... raccontando tendenze, attualità e passioni con serietàcontenuti e una punta di giocosità nel tono. "Dosi massicce di ammoniaca nei biscotti Oreo per renderli neri" Non è un fatto strano che pezzi di roccia spaziale cadano nel pozzo gravitazionale rappresentato dalla Terra. Anzi è piuttosto comune che nel cielo appaiano scie ed esplosioni più o meno grandi. Ma qu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...