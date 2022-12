Ultime Notizie – Gas | Meloni a leader Ue | “Serve soluzione su tetto al prezzo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il presidente del Consiglio Giorgianel corso dei suoi interventi sul tema dell’energia al Consiglio europeo di Bruxelles, ha sottolineato la necessità di trovare unariguardo al meccanismo di riduzione deldel gas. Il premier, spiegano fonti di Palazzo Chigi, ha evidenziato come “il tempo perso nel trovare un’intesa sul meccanismo di riduzione delsia in realtà in contraddizione rispetto alla discussione sulla competitività dell’industria europea nei confronti degli altri concorrenti globali”.ha poi aggiunto che bisogna rispondere tempestivamente ai bisogni crescenti di famiglie e imprese. Sul fronte energetico “questo Consiglio europeo ha le carte in regola per fare dei passi avanti”, aveva detto questa mattina giornalisti la premier Giorgia ...