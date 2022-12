Calciomercato.com

'Secondo l'ex giocatore dell'la deviazione sarebbe avvenuta con un braccio, secondo Orsato ... Sul rigore all'Argentina: 'delicata, presa bene e in un tempo rapidissimo da Orsato'. Una ...... in Italia poco valutato con le maglie di Novara,e Samp), dopo lo 0 - 0 contro la Corea ... ecco che il Toro potrebbe andare consu Idrissa Touré (24 anni) del Pisa. Per quanto ... Udinese, la decisione su Becao | Mercato | Calciomercato.com In casa bianconera si stanno facendo i conti con il passato, il presente e il futuro. Spunta una lista con tutti i nomi e i cognomi: il punto ...I friulani potrebbero attuare un colpo in sinergia con il Watford per assicurarsi le prestazioni sportive dell'attaccante marocchino del Bari ...