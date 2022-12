Tabellino Adana Demirspor-Sampdoria 2-2 | marcatori amichevole invernale 2022

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Ildi. L’dinon sorride alla squadra di Stankovic che si fa pareggiare all’ultima azione del match. 2-2 in grazie ai gol di Caputo (33?) e Murillo (36?) per gli ospiti. Per gli uomini di Montella invece, gol di Yildiz (27?) e di Inler (95?). IlReti: p.t. 27? Yildiz, 34? Caputo, 37? Murillo; s.t. 50? Inler.(4-4-2): Ozbir; Cokcalis, Akaydin (16? s.t. Manev), Guler, Rodrigues (41? s.t. Dursun); Yildiz (16? s.t. Bjarnason), Stambouli (41? s.t. Kapi), Ndiaye (1? s.t. Inler), Akintola (1? s.t. Oztumer); Onyekuru, Akbaba (1? s.t. Belhanda).A disposizione: Karakus, Boyaci, Svensson, Khabuliani, Ozturk.Allenatore: Montella.(3-4-1-2): ...

