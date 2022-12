Striscia la Notizia | stasera Enzo Iacchetti è assente | perchè e chi lo sostituisce

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La puntata in onda questa sera del tg satirico di Antonio Ricci sarà un po' insolita dal momento che accanto ad Ezio Greggio ci sarà una persona totalmente diversa dal solito: perchéla? Il motivo è da ritrovarsi in una indisposizione del conduttore; a causa del suo attuale stato di salute è stato costretto a non prendere parte alla registrazione della puntata di giovedì 15 dicembre 2022. Non ci sono ulteriori dettagli in merito; non è nemmeno dato sapere, per ora, se si tratterà di una assenza a lunga scadenza. Ezio Greggio non condurràlada solo. Al suo fianco ci sarà Enrico Beruschi: chi é? Il comico è stato un volto noto negli anni ottanta della trasmissione di successo Drive In. Ha partecipato anche al ...

Liberoquotidiano.it

L'annucnio via social arriva direttamente da Milly Carlucci che prova a rincuorare i telespettatori 'Farà di tutto per esserci sabato'la: in conduzione Enrico Beruschi al posto di ...I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notarlo, così come la cosa non è passata inosservata alla trasmissione 'la'. In pratica ospite della trasmissione era Francesca ... Striscia la Notizia, Iacchetti sostituito da lui: clamoroso a Mediaset Per la puntata del 15 dicembre Enzo Iacchetti non potrà essere presente a Striscia la Notizia. Lo sostituisce il comico Enrico Beruschi.“E' lui o non è lui Certo che è lui”, questa sera a Striscia la notizia si ricompone la strana e iconica coppia degli anni '80 Enrico Beruschi e ...