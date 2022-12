Gazzetta del Sud

... nell'udienza preliminirae suldi, il bambino sopravvissuto all'incidente del Mottarone . Shmuel peleg, il nonno paterno, aveva sequestrato il piccolo l'11 settembre del 2021. ..."Per il bene di" è il messaggio della sentenza che chiude il fronte penale delle liti familiari sul destino ...di 53mila euro destinati a cure e istruzione del bimbo per le accuse didi ... Sequestro Eitan dopo la tragedia della funivia del Mottarone: nonno patteggia 20 mesi "Per il bene di Eitan" è il 'messaggio' della sentenza che chiude il fronte penale delle liti familiari sul destino del piccolo sopravvissuto all'incidente del Mottarone. Il nonno materno Shmuel Peleg ...20 mesi per il nonno di Eitan e 18 per il suo complice: si risolve con il patteggiamento uno dei filoni della tragedia del Mottarone.